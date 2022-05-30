Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
4 часа назад

Комедия «Мой папа – вождь» возглавила кинопрокат в России и СНГ

Мир24

Лидером кинопроката в России и СНГ на прошедших выходных стала комедия Егора Кончаловского «Мой папа – вождь». Она собрала почти 38 миллионов рублей, передает «МИР 24».

Комедия «Мой папа – вождь» возглавила кинопрокат в России и СНГ
Фото: Мир24Мир24

По сюжету капитан дальнего плавания 10 лет считался пропавшим без вести. Но на самом деле все эти годы он жил на далеком африканском острове и даже стал там вождем. Теперь, вернувшись в цивилизацию, ему нужно отвыкать бегать по улицам в перьях и с копьем наперевес и наладить отношения с женой и сыном. Главную роль в фильме сыграл Дмитрий Нагиев, также в картине снялись Мария Миронова и Федор Добронравов.

Вторым в рейтинге кинопроката стал фильм «Артек. Большое путешествие», собравший за выходные 23 с половиной миллиона рублей. На третьем месте историческая драма «Аманат» – 19 с половиной миллионов рублей.

Фильмы,Мария Миронова,Федор Добронравов,Дмитрий Нагиев,Егор Кончаловский,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители