Комедия «Мой папа – вождь» возглавила кинопрокат в России и СНГ

Лидером кинопроката в России и СНГ на прошедших выходных стала комедия Егора Кончаловского «Мой папа – вождь». Она собрала почти 38 миллионов рублей, передает «МИР 24».
По сюжету капитан дальнего плавания 10 лет считался пропавшим без вести. Но на самом деле все эти годы он жил на далеком африканском острове и даже стал там вождем. Теперь, вернувшись в цивилизацию, ему нужно отвыкать бегать по улицам в перьях и с копьем наперевес и наладить отношения с женой и сыном. Главную роль в фильме сыграл Дмитрий Нагиев, также в картине снялись Мария Миронова и Федор Добронравов.
Вторым в рейтинге кинопроката стал фильм «Артек. Большое путешествие», собравший за выходные 23 с половиной миллиона рублей. На третьем месте историческая драма «Аманат» – 19 с половиной миллионов рублей.