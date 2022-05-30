Комедия «Мой папа – вождь» возглавила кинопрокат в России и СНГ

По сюжету капитан дальнего плавания 10 лет считался пропавшим без вести. Но на самом деле все эти годы он жил на далеком африканском острове и даже стал там вождем. Теперь, вернувшись в цивилизацию, ему нужно отвыкать бегать по улицам в перьях и с копьем наперевес и наладить отношения с женой и сыном. Главную роль в фильме сыграл Дмитрий Нагиев, также в картине снялись Мария Миронова и Федор Добронравов.