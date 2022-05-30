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2 часа назад

Кадр дня: как Демьяненко чуть не погиб на съемках комедии

Мария Кимакович

30 мая 1937 года родился советский актер Александр Демьяненко. Несмотря на то, что в его фильмографии почти 350 фильмов, зрители помнят его по роли веселого, добродушного и справедливого Шурика из Фильмов «Операция "Ы"» и «Кавказская пленница».

Кадр дня: как Демьяненко чуть не погиб на съемках комедии
Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Актеру настолько хорошо удалось вжиться в роль, что зрители ассоциировали его с экранным образом. Хотя на самом деле Демьяненко в реальной жизни был совершенно другим: серьезным и вдумчивым. Но ради роли мог меняться совершенно. И даже рисковать жизнью. Так случилось, например, на съемках знаменитой «Кавказской пленницы».

Все опасные трюки в фильме Александр Демьяненко выполнял сам, включая «сплав» по реке в спальном мешке. По сценарию, актер, упакованный в спальный мешок, должен был падать с обрыва в бурлящий поток горной реки. Разумеется, в воде Демьяненко оказаться был не должен: его страховали каскадеры и должны были поймать. Но что-то пошло не так, поймать актера не удалось, он оказался в воде.

Съемки комедии могли закончится трагедией, если бы спальный мешок с актером не зацепился за ветку, торчавшую из воды. Этот кадр вошел фильм: камера оператора, опешившего от неожиданности, продолжала работать.

Фильмы,Операция "Ы",Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика,Александр Демьяненко,
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