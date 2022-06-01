Чадов представил режиссерский дебют

"Мне хотелось рассказать историю человека, который вернулся с войны, но она для него не закончилась. Мир за это время особо не изменился. Он по-прежнему хищный, а война всегда рядом. Два месяца я работал над сценарием, сделал первый драфт и отправил его Сергею Сельянову. Признаюсь, честно, последний раз я так переживал на экзамене по мастерству актера в театральном училище. Но история Сергею Михайловичу приглянулась, и мы стали работать дальше",