Чадов представил режиссерский дебют

Премьерный показ военной драмы "Своя война. Шторм в пустыне", которая стала режиссерским дебютом актера Алексея Чадова, состоялся в московском киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
По сюжету главный герой Иван, который давно вернулся с войны, не может привыкнуть к мирной жизни. Он решает отправиться в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.
"Мы выходим в непростое время, но мы продолжаем делать свое дело, мы стараемся, отдаем себя этому полностью. Надеюсь, вам картина понравится, мы очень старались",
- обратился к зрителям со сцены Чадов.
Продюсер Сергей Сельянов напомнил, что актерский дебют Чадова состоялся в фильме "Война" Алексея Балабанова.
"Вот теперь он дебютирует в нашей компании как режиссер и сценарист",
- добавил Сельянов.
Чадов назвал Балабанова своим учителем. В картине "Война", вышедшей на экраны в 2002 году, он сыграл русского солдата Ивана Ермакова. Этот образ стал отправной точкой для создания собственного сценария.
"Мне хотелось рассказать историю человека, который вернулся с войны, но она для него не закончилась. Мир за это время особо не изменился. Он по-прежнему хищный, а война всегда рядом. Два месяца я работал над сценарием, сделал первый драфт и отправил его Сергею Сельянову. Признаюсь, честно, последний раз я так переживал на экзамене по мастерству актера в театральном училище. Но история Сергею Михайловичу приглянулась, и мы стали работать дальше",
- поделился режиссер.
Изначально Чадов не планировал занять режиссерское кресло, но в процессе работы осознал, что не готов отдать материал кому-то еще.
"Хорошо помню тот день, когда мою кандидатуру утвердили в качестве режиссера. Я вышел из кабинета и вместо радости почувствовал такую тревогу перед колоссальной ответственностью. Но когда в тебя верят - не страшно ничего",
- вспомнил режиссер.
Он подчеркнул, что выбрал путь "зрительского кино" и готов прислушиваться к мнению аудитории.
Главную роль в фильме исполнил сам режиссер, его жену сыграла Кристина Асмус, Виктор Сухоруков воплотил образ начальника спецназа.
"Тема Сирии - это настоящий голливудский подход: события еще происходят, а кино уже снимается. Но, несмотря на место действия, в нашем фильме нет политики, здесь только искусство кино - интересно и интригующе поставленная история. Эта картина предъявляет нам нового современного режиссера. Его фильм "Своя война" хоть и является продолжением истории "Войны" Балабанова, но это совершенно самостоятельное произведение, которое полноценно и интересно и без привязки к первоисточнику",
- процитировали в пресс-службе проекта Сухорукова.
Драма создавалась кинокомпаниями "22" и СТВ при поддержке Фонда кино. Картину выпускает в прокат компания "Наше кино" 2 июня.