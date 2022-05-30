Что смотреть в кино со 2 июня

Первые премьеры этого лета в подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Своя война: Шторм в пустыне" Кадр из фильма "Своя война: Шторм в пустыне"

"Своя война: Шторм в пустыне"

Режиссерский дебют Алексея Чадова. Иван Ермаков, давно вернувшись из зоны боевых действий, долгие годы так и не смог адаптироваться к мирной жизни. Супруга Ивана, не сумев понять мужа и справиться с напряжением, уходит от него. Ермаков под видом иностранного корреспондента по имени Джон отправляется в Сирию.

"Вендетта. Банды Атланты"

Дочь бывшего морпеха Уильяма Дункана погибает, оказавшись жертвой разборок между двумя уличными бандами. Убитый горем отец решает сам вершить правосудие и лишает жизни ее убийцу. Позже он узнает, что тот был сыном известного мафиози, который теперь тоже жаждет мести.

"Волк"

Джейкоб, который воспринимает себя волком, попадает в клинику. Врачи для того, чтобы вылечить редкое расстройство психики, которое называется видовая дисфория, используют весьма неоднозначные методы. Их цель — вернуть пациентам верное представление о себе. Встреча Джейкоба с другой пациенткой клиники, Дикой Кошкой, становится определяющей для героя.

"Модель"