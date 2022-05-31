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2 часа назад

Шахназаров хотел снять Джонни Деппа в своем фильме

Газета.Ruиещё 4

Гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров планировал пригласить Джонни Деппа на роль англичанина в одном из фильмов. Об этом режиссер рассказал в Youtube-интервью Ксении Собчак.

Шахназаров хотел снять Джонни Деппа в своем фильме
Фото: Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»

"Если говорить про хиты, то мне больше нравятся "Пираты Карибского моря" с Джонни Деппом. Я хотел пригласить его, если бы не началось... У меня была роль для него. Думаю, он бы согласился",

- поделился Шахназаров, не уточнив, о каком фильме идет речь.

В ответ на это Ксения Собчак заявила, что было бы интересно посмотреть на Деппа вместо Олега Басилашвили в ленте "Курьер".

"Лучше Басилашвили он [Депп] бы не сыграл. Басилашвили - великий артист. Джонни Депп хороший, но не великий",

- ответил на высказывание Собчак Шахназаров.

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