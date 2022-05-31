Шахназаров хотел снять Джонни Деппа в своем фильме

Гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров планировал пригласить Джонни Деппа на роль англичанина в одном из фильмов. Об этом режиссер рассказал в Youtube-интервью Ксении Собчак.
"Если говорить про хиты, то мне больше нравятся "Пираты Карибского моря" с Джонни Деппом. Я хотел пригласить его, если бы не началось... У меня была роль для него. Думаю, он бы согласился",
- поделился Шахназаров, не уточнив, о каком фильме идет речь.
В ответ на это Ксения Собчак заявила, что было бы интересно посмотреть на Деппа вместо Олега Басилашвили в ленте "Курьер".
"Лучше Басилашвили он [Депп] бы не сыграл. Басилашвили - великий артист. Джонни Депп хороший, но не великий",
- ответил на высказывание Собчак Шахназаров.