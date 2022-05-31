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4 часа назад

Басков мечтает снять ремейк «В джазе только девушки»

Inc-News

Николай Басков мечтает снять ремейк «В джазе только девушки» в собственной киностудии «Золотой голос России» строит грандиозные планы в области кинематографии. Известный российский певец Николай Басков, как выясняется, любит не только музыку, но и кино.

Басков мечтает снять ремейк «В джазе только девушки»
Фото: Inc-NewsInc-News

Приняв участие в одной из последних программ «Ты не поверишь» на телеканале НТВ, исполнитель признался, что хочет приобрести собственную киностудию и уже даже строит планы по будущим блокбастерам.

Например, Басков задумал фильм об известном певце, который одновременно был связан и со спецслужбами.

А еще Николай мечтает снять продолжение знаменитого голливудского шедевра «В джазе только девушки».

При этом будущий владелец киностудии уже даже частично подобрал актеров на главные роли.В новом «джазе» могут сняться Филипп Киркоров, Олеся Судзиловская и… Николай Басков.

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