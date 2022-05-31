Николай Басков мечтает снять ремейк «В джазе только девушки» в собственной киностудии «Золотой голос России» строит грандиозные планы в области кинематографии. Известный российский певец Николай Басков, как выясняется, любит не только музыку, но и кино.

Фото: Inc-News Inc-News

Приняв участие в одной из последних программ «Ты не поверишь» на телеканале НТВ, исполнитель признался, что хочет приобрести собственную киностудию и уже даже строит планы по будущим блокбастерам.

Например, Басков задумал фильм об известном певце, который одновременно был связан и со спецслужбами.

А еще Николай мечтает снять продолжение знаменитого голливудского шедевра «В джазе только девушки».