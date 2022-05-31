Хавьер Бардем: «Дюна 2» сможет удивить даже фанатов книг

Я уже ознакомился со сценарием, и я думаю, что сценаристы проделали впечатляющую работу по соединению кусочков таким образом, чтобы удивить людей. Фанаты книг, очевидно, не будут удивлены сюжету, ведь они читали книгу. Но они точно удивятся тому, как авторы собрали все эти кусочки воедино. Меня это очень тронуло. Я не могу дождаться возвращения в пустыню к тем людям, с которыми я работал над первой «Дюной».