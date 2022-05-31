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1 час назад

Хавьер Бардем: «Дюна 2» сможет удивить даже фанатов книг

Чемпионат.com

Исполнитель роли Стилгара в «Дюне» Дэни Вильнёва Хавьер Бардем дал небольшое интервью изданию Deadline. В нём актёр поделился своими впечатлениями от сценария и пообещал в каком-то смысле удивить и обычных зрителей, и фанатов книг.

Хавьер Бардем: «Дюна 2» сможет удивить даже фанатов книг
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Я уже ознакомился со сценарием, и я думаю, что сценаристы проделали впечатляющую работу по соединению кусочков таким образом, чтобы удивить людей. Фанаты книг, очевидно, не будут удивлены сюжету, ведь они читали книгу. Но они точно удивятся тому, как авторы собрали все эти кусочки воедино. Меня это очень тронуло. Я не могу дождаться возвращения в пустыню к тем людям, с которыми я работал над первой «Дюной».

Премьера «Дюны 2» состоится 20 октября 2023 года. К своим ролям вернутся актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон и Зендею. Императора в сиквеле сыграет Кристофер Уокен.

Фильмы,Дюна,Хавьер Бардем,Ребекка Фергюсон,Кристофер Уокен,
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