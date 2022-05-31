Купер перевоплотился в старика в сиквеле "Звезда родилась"

Брэдли Купер преобразился до неузнаваемости для новой роли в своей биографической драме "Маэстро". Об этом сообщает Variety.

Предстоящий проект - продолжение картины "Звезда родилась" , в которой Купер исполнил главную роль с Леди Гагой . В "Маэстро" актер представит бродвейского композитора Леонарда Бернстайна , история которого и будет центральной в сюжете. Кэри Маллиган ( "Великий Гэтсби" ) сыграет жену Бернстайна Фелицию Монтеалегре.

Релиз состоится в 2023 году на Netflix. Изначально режиссером фильма был назначен Стивен Спилберг. Но после съемок в ленте "Звезда родилась" Купер попросил уступить ему место постановщика. "Стивен был достаточно любезен, чтобы передать фильм мне, и это то, чем я занимаюсь последние четыре с половиной года", - объяснил актер.