Купер перевоплотился в старика в сиквеле "Звезда родилась"

Брэдли Купер преобразился до неузнаваемости для новой роли в своей биографической драме "Маэстро". Об этом сообщает Variety.
Предстоящий проект - продолжение картины "Звезда родилась", в которой Купер исполнил главную роль с Леди Гагой. В "Маэстро" актер представит бродвейского композитора Леонарда Бернстайна, история которого и будет центральной в сюжете. Кэри Маллиган ("Великий Гэтсби") сыграет жену Бернстайна Фелицию Монтеалегре.
Релиз состоится в 2023 году на Netflix. Изначально режиссером фильма был назначен Стивен Спилберг. Но после съемок в ленте "Звезда родилась" Купер попросил уступить ему место постановщика. "Стивен был достаточно любезен, чтобы передать фильм мне, и это то, чем я занимаюсь последние четыре с половиной года", - объяснил актер.
Леонард Бернстайн (1918-1990) - американский композитор, был главным дирижером Нью-Йоркской филармонии. В 1971 году включен в национальный Зал славы авторов песен.