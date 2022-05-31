Звезда «Очень странных дел» сыграет в фильме «Кит»

Главную роль в картине исполнит Брендан Фрейзер. Он сыграет очень тучного персонажа, который набрал лишний вес из-за потери близкого человека. Когда-то он бросил свою семью, однако теперь ему предстоит наладить отношения с дочерью и понять, как ему жить дальше.