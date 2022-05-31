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10 минут назад

Звезда «Очень странных дел» сыграет в фильме «Кит»

Чемпионат.com

Исполнительница роли Макс Мэйфилд в сериале «Очень странные дела» Сэди Синк появится в фильме The Whale («Кит») режиссёра Даррена Аронофски. Она сыграет дочь главного героя по имени Лиз.

Звезда «Очень странных дел» сыграет в фильме «Кит»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Главную роль в картине исполнит Брендан Фрейзер. Он сыграет очень тучного персонажа, который набрал лишний вес из-за потери близкого человека. Когда-то он бросил свою семью, однако теперь ему предстоит наладить отношения с дочерью и понять, как ему жить дальше.

Премьера фильма должна состояться в 2022 году. Картина будет основываться на одноименной пьесе драматурга Сэмюэля Д. Хантера, который в 2014 году получил стипендию МакАртура.

Фильмы,Брендан Фрейзер,
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