Вышел первый тизер «Пиноккио» с темнокожей феей

Disney+ опубликовал первый тизер фильма «Пиноккио» от режиссера Роберта Земекиса, его выложил в своем Twitter телеканал ABC. Картина расскажет о марионетке по имени Пиноккио. По сюжету, Голубая фея обещает оживить деревянного мальчика, если он будет говорить правду.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В основу картины легла сказка Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» 1883 года, а также анимационный фильм от Disney «Пиноккио» (1940).

Роль отца Джеппето исполнил американский актер Том Хэнкс. Голубую фею в ремейке играет темнокожая актриса Синтия Эриво. В трейлере можно увидеть сверчка Джимини — его озвучил актер Джозеф Гордон-Левитт.