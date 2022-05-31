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35 минут назад

Вышел первый тизер «Пиноккио» с темнокожей феей

Lenta.ruиещё 3

Disney+ опубликовал первый тизер фильма «Пиноккио» от режиссера Роберта Земекиса, его выложил в своем Twitter телеканал ABC. Картина расскажет о марионетке по имени Пиноккио. По сюжету, Голубая фея обещает оживить деревянного мальчика, если он будет говорить правду.

Вышел первый тизер «Пиноккио» с темнокожей феей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В основу картины легла сказка Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» 1883 года, а также анимационный фильм от Disney «Пиноккио» (1940).

Роль отца Джеппето исполнил американский актер Том Хэнкс. Голубую фею в ремейке играет темнокожая актриса Синтия Эриво. В трейлере можно увидеть сверчка Джимини — его озвучил актер Джозеф Гордон-Левитт.

В фильме также примут участие Люк Эванс, Бенджамин Эван Эйнсуорт и Кигэн-Майкл Ки. Премьера «Пиноккио» запланирована на осень 2022 года.

Фильмы,Пиноккио,Синтия Эриво,Карло Коллоди,Люк Эванс,Роберт Земекис,Том Хэнкс,Джозеф Гордон-Левитт,Walt Disney,
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