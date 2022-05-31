«Форсаж 10» вернет серию к корням

Семья из «Форсажа» продолжает делиться информацией со съёмок десятой части. На днях исполнитель роли Романа Пирса Тайриз Гибсон рассказал о том, чего фанатам стоит ждать от юбилейной части культовой франшизы. По его словам, десятая часть вернёт серию к корням.

На протяжении многих лет фанаты ждали возвращения серии к корням. Возвращения к тому, что мы знаем и любим в «Форсаже». Мы вас услышали. Именно это мы и делаем.

Гибсон не объяснил, что он подразумевает под «возвращением к корням». Однако фанаты тут же предположили, что актёр говорит об уличных гонках. Когда-то именно им была посвящена франшиза, но затем серия взяла курс в сторону семейных ценностей и какого-то нереального экшена.