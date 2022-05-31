Мартин обвинил «Звездные войны» в бесчеловечности

«В первом фильме «Звездных войн» взрывают всю планету Альдераан, на которой проживали 20 млрд человек. Они все мертвы. Но знаете что? Никого это не волнует. Мы не знаем людей на Альдераане и не чувствуем их смерти. Это просто статистика. Если вы собираетесь писать о смерти, то должны почувствовать ее»,