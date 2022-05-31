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2 часа назад

Мартин обвинил «Звездные войны» в бесчеловечности

Катерина Саломе

Писатель Джордж Мартин не согласен со своей репутацией массового убийцы персонажей. По мнению автора фэнтезийного цикла «Песнь Льда и Огня», создатели «Звездных войн» убивают больше героев. При этом он не заметил, чтобы зрителей учили сопереживать трагедиям. Его слова приводит The Independent.

Мартин обвинил «Звездные войны» в бесчеловечности
Фото: Кадр из фильма «Звездные войны»Кадр из фильма «Звездные войны»

«В первом фильме «Звездных войн» взрывают всю планету Альдераан, на которой проживали 20 млрд человек. Они все мертвы. Но знаете что? Никого это не волнует. Мы не знаем людей на Альдераане и не чувствуем их смерти. Это просто статистика. Если вы собираетесь писать о смерти, то должны почувствовать ее»,

— высказался писатель.

Мартин уверен, что смерть должна быть трудной. Как для написания, так и для чтения. Для него важно, чтобы читатель смог прочувствовать гибель главных героев.

Ранее мы писали о том, Мартин верит в новый «Властелин колец».

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