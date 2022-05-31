Какие мультфильмы стоит посмотреть вместе с ребенком

Взрослые могут через мультфильмы поговорить со своими малышами о многих полезных вещах, объяснить научные факты, научить быть добрыми и отзывчивыми. Современные мультипликационные фильмы часто носят воспитательный характер, снимаются с учетом особенностей психики того или иного возраста. Онлайн-кинотеатр ivi подготовил подборку самых интересных мультфильмов для совместного просмотра родителями и детьми.

Фото: Kaskad.ru Kaskad.ru

Путь домой

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Главный герой мультфильма Дзинь – симпатичный желтый комарик, который очнулся на космическом корабле, бороздящем бескрайний космос. Все, что осталось в памяти – информация о родной кочке, с которой был великолепный вид. Комарика находят двое жителей: сверчок и паучок. Они сообщают, что Дзинь стал участником глобального научного эксперимента. Пока он находился в продолжительном сне, его должны были оставить на необитаемой планете, но программа была закрыта. На космическом корабле остались одни насекомые.

Финник

Финник – необычный хранитель домашнего очага. Это домовой, который любит буянить, распугивая всех домочадцев. Он отдает предпочтение одиночеству, но в один из дней в дом переезжает семейная пара с девочкой-подростком. Кристина любит необычные загадки, поэтому быстро разоблачает проделки домового. Она учится видеть его, шаг за шагом вызывает у Финника доверие. Объединив свои усилия, герои мультика отправляются навстречу приключениям для расследования дел, связанных с загадочным сеятелем хаоса.

Неисправимый Рон

Барни – 11-летний мальчишка из небогатой семьи. Он чувствует себя изгоем, когда у многих ребят появляется новый робот «Би-бот». Он умеет разговаривать, подключаться к интернету и выполнять некоторые другие функции. Родители не могут позволить дорогостоящую игрушку, а друзья перестают общаться с Барни, проводя время с роботом. Когда близкие понимают, что происходит с мальчиком, они покупают ему немного поломанную игрушку. Она отличается от таких же, но со временем ребенок понимает уникальность нового автоматизированного друга.

Мадагаскар: маленькие и дикие