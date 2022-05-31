В прокат выйдет фильм «Невидимый мир» о школьном буллинге

16 июня состоится премьера фильма «Невидимый мир» — социальной драмы бельгийского режиссера и сценариста Лауры Вандель. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В картине главным образом поднимается тема школьного буллинга — проблема, с которой сталкивается маленький мальчик Абель, придя на детскую площадку. Единственным человеком, который поддерживает ребенка, становится его сестра Нора. Но вскоре и ей предстоит сделать сложный выбор: остаться на стороне брата или отвернуться от него, заняв позицию большинства.

Главные роли исполнили Майя Вандербек, Гюнтер Доре («Жрицы любви»), Лена Жерар Восс («Наши сражения»), Саймон Кодри («Два дня, одна ночь»), Карим Леклу («Пророк») и другие. Для большинства актеров эта работа стала дебютом в кино.

Лаура Вандель работала над сценарием фильма пять лет. Проблему социализации детей ей было важно показать именно через школу.

«Школа — это определенная четкая машина, в которой все может происходить очень быстро и одновременно, резко сменяя составляющие. Поэтому часто страдания отдельных детей и подростков могут просто оказаться незамеченными»,

— рассказала режиссер.