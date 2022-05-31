Зрителям покажут жемчужины советского кино

— Эта картина была безумно популярна, правда, очень давно. Все советские люди ее либо видели и пели песни из нее, либо что-то слышали о ней. «Аршин Мал Алан» — это очень милый и совершенно неидеологизированный фильм, именно поэтому мы решили начать форум именно с него. Интересный факт — кинолента вышла в 1945 году, а через 20 лет после этого в Баку решили создать ее цветную широкоэкранную версию. Но модернизированный фильм не повторил успеха своего предшественника. Так что «Аршин Мал Алан» 1965 года выпуска сегодня не помнит почти никто, — рассказал кинокритик Сергей Лаврентьев.