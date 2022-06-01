Кто заработал больше всех на «Кавказской пленнице»

55 лет назад этот фильм был запрещен цензором из Госкино, который посчитал лирическую комедию с интригой, трюками, легкой эротикой и юмором настоящей антисоветчиной. Благодаря одобрению генсека Леонида Брежнева, который случайно посмотрел ленту на правительственной даче, «Кавказская пленница» была спасена от запрета. Советские граждане фильм мгновенно полюбили и разобрали на цитаты.

Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница" Кадр из фильма "Кавказская пленница"

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Премьера фильма «Кавказская пленница и другие приключения Шурика» в Москве состоялась в начале апреля 1967 года. Он шел при полных аншлагах одновременно в 53 московских кинотеатрах. Леонид Гайдай стал первым советским режиссером, чья картина за год собрала у экранов 76 с половиной миллионов зрителей. Кроме того, было продано семь миллионов пластинок с музыкой из картины.

Для сравнения: в 1966 году «Стряпуха» (реж. Э. Кеосаян) собрала 30 млн зрителей, а «Берегись автомобиля» (реж. Э. Рязанов) - 29 млн.

Сюжет

Идея фильма пришла Леониду Гайдаю после прочтения заметки в газете о похищении невесты в одной из кавказских республик. Летом 1965 года на киностудию «Мосфильм» была подана заявка от сценаристов, состоящая из двух новелл – «Шурик в горах» и «Снежный человек и другие».

Кадр из фильма

В первой части речь шла о влюбленном чиновнике и похищении красивой девушки, приехавшей на каникулы к родным на Кавказ.

Во второй научная экспедиция под руководством ученого, которого должен был играть Михаил Пуговкин, ищет в горах снежного человека. Нина и Шурик разоблачают «йети» - Труса, Балбеса и Бывалого, которые скрываются от милиции после неудачного похищения.

Пейзажи

Основные съемки проходили в Крыму в районе Алушты. Некоторые эпизоды снимались в Симферополе и на вершине Ай-Петри. В кадре также есть знаменитая сегодня Красная Поляна. Весь натурный Кавказ поместился в сцену со спасением Шурика на горной реке Мзымта и в эпизодах с пропастью из Адлерского района Сочи за окном комнаты Нины.

Святая троица

Фантастически популярная троица Трус (Георгий Вицин), Балбес (Юрий Никулин) и Бывалый (Евгений Моргунов) после фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и так не дружила, а на этой картине рассорилась окончательно. После утверждения сценария Юрий Никулин и Евгений Моргунов даже отказались от участия в фильме. Гайдай приложил много усилий, чтобы убедить их сниматься и пообещал творческую свободу.

Кадр из фильма

Однажды Евгений Моргунов привел на съемочную площадку хмельных девушек. После требования режиссера вывести посторонних, артист вспылил и вообще отказался играть. Съемочной группе пришлось снимать некоторые сцены общими планами с дублером. Сам Моргунов считал, что режиссер на площадке отдавал предпочтение Никулину, что и стало предметом актерской ревности.

Комсомолка-спортсменка

Поиск исполнительницы роли «кавказской пленницы» стал конкурсом красоты среди советских актрис - было отсмотрено более 500 претенденток. В 19-летней эквилибристке Наталье Варлей из Цирка на Цветном бульваре режиссера привлекла ее непосредственность и обаяние. Она легко справлялась с трюками, но актерского мастерства не хватало. Поэтому «спортсменка, комсомолка и красавица» в кино говорит голосом Надежды Румянцевой, а поет голосом Аиды Ведищевой. Тем не менее, юной артистке цирка 50 лет назад подражали миллионы советских девушек, выбирая в парикмахерских каре с челкой.

За кадром

Любимый фильм давно разобран на цитаты и покадрово известен. Однако, что стоит за эффектными трюками, знают только сами киношники. Например, для эпизода, в котором Нина спасает упавшего в речку Шурика, пригласили каскадера. Девушка-дублер неожиданно стала... тонуть. Выяснилось, что она хотела сниматься в кино, а плавать не умела. Варлей пришлось спасать партнера самостоятельно. В кадре Нина и Шурик трясутся от холода после ледяной горной реки по-настоящему. Чтобы артисты не заболели, парочку напоили чистым спиртом.

В любимой зрителями сцене, когда Нина ест персики, груши и виноград, на тарелке - муляжи, консервированные фрукты и только одна веточка настоящего винограда. Поджаристая и блестящая лепешка из магазина «Армения» к моменту съемок так зачерствела, что молодой артистке с трудом приходилось исполнять приказание режиссера есть с аппетитом.

В одном из эпизодов Нина должна была бить дорогую посуду. В кадре зритель видел антикварные тарелки с «Мосфильма». Артистка бросала их на натянутую ассистентами простыню, а гору осколков изображала дешевая посуда, купленная в обычном универмаге.

Цензура заставила убрать провокационную заставку к фильму, в которой герои написали на заборе большими буквами «ХУ», а после свистка милиционера быстро дописали «дожественный фильм».

Массовка

Для алуштинцев «Кавказская пленница» стала любимым фильмом еще и потому, что в массовках и эпизодах участвовало более пятисот местных жителей. Например, в сцене с уроками твиста сыграли не только сами алуштинцы, но и... их части тела. Для эпизода с подсчетом выручки были найдены руки, виртуозно считающие деньги. Трус (Георгий Вицин) пересчитывает в кадре купюры руками местного жителя - работника Госбанка Павла Муравского. На стоп-кадре можно даже увидеть на левой руке слегка заретушированную татуировку «Паша».

Двое танцующих под руководством Моргунова, - молодожены, приглашенные ассистентами после зажигательных танцев в кафе. Алуштинца Геннадия Муханова на съемки позвал сам Гайдай. Муханов отмечал в ресторане свадьбу друзей и танцевал твист, а съемочная группа ужинала по соседству и наблюдала. Режиссер посоветовал фактурному парню «быть собой» и из шести отснятых дублей выбрал тот, где он случайно уронил рубль.

В фильме снялась и местная знаменитость - 78-летний алуштинец Николай Орестович Попов, несколько десятилетий играющий на фортепиано перед сеансами в кинотеатре. В эпизоде Попов подает успокоительное дедушке в очках во время доминошного марафона. Старичка, кстати, сыграл сценарист «Пленницы» Морис Слободской.

Кадр из фильма

В кадр попала и известная в городе Зоя Михайловна, торговавшая бочковым пивом.

После скандального ухода со съемок Евгения Моргунова на общих планах дублером главного героя был шофер "ГАЗ-51" Иван Иванченко. Именно он вносит через ворота во двор часть калыма за Нину - холодильник.

Гонорары

Заработки у актеров самой кассовой комедии 1967 года были следующие: Шурик (Александр Демьяненко) и Балбес (Юрий Никулин) получали 50 рублей за съемочный день, Трус (Георгий Вицин) - 40, Бывалый (Евгений Моргунов) - 25 рублей, Нина (Наталья Варлей) - 13 рублей 50 копеек.

Зарплата за весь съемочный период выглядела так: режиссер Л. Гайдай - 4140 руб. плюс 2000 за соавторство в написании сценария, А. Демьяненко - 5220 руб., Н. Варлей - 1219 руб. 24 коп, Ф. Мкртчян - 939 руб., Ю. Никулин - 4238 руб., Г. Вицин - 3389 руб. 84 коп., Е. Моргунов - 1979 руб. 50 коп.

Для сравнения, цены 1967 года: проезд на трамвае - 3 копейки, белый хлеб от 15 до 28 копеек, колбаса вареная - 2 руб. 20 коп., водка – 2 руб. 87 коп., автомобиль «Москвич» - 4 500 руб.