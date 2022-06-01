Комедия «Молодой человек» в кинотеатрах с 9 июня

Ваня Ревзин ( Павел Табаков ) к своим тридцати годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ , оказался на дне: жена ушла к КМС по боксу, с убогой работы в банке уволили, а до закрытия ипотеки за маленькую студию в человейнике – годы боли и страданий.

В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля (Данила Козловский) стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомилионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет, и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.