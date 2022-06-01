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3 часа назад

Комедия «Молодой человек» в кинотеатрах с 9 июня

Экспресс газета

Ваня Ревзин (Павел Табаков) к своим тридцати годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: жена ушла к КМС по боксу, с убогой работы в банке уволили, а до закрытия ипотеки за маленькую студию в человейнике – годы боли и страданий.

Комедия «Молодой человек» в кинотеатрах с 9 июня
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля (Данила Козловский) стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомилионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет, и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.

Фильмы,Данила Козловский,Павел Табаков,МГУ,
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