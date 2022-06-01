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1 час назад

Том Круз поблагодарил зрителей за рекордные сборы фильма «Топ Ган: Мэверик»

Чемпионат.com

Фильм «Топ Ган: Мэверик» с первых выходных начал покорять кинотеатры, уже собрал более $ 250 млн и стал лучшей премьерой в карьере Тома Круза. Картина также побила 15-летний рекорд «Пиратов Карибского моря: На краю света», собрав за первые выходные в США $ 156 млн в День поминовения.

Том Круз поблагодарил зрителей за сборы «Топ Ган: Мэверик»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Конечно, актёр не мог пройти мимо невероятно важной для себя новости. Он поблагодарил всех зрителей в своём «твиттере», благодаря которым «Мэверик» добился сразу нескольких впечатляющих результатов.

Спасибо всем, кто посмотрел «Топ Ган: Мэверик» и помог сделать этот уикенд историческим.

Картина рассказывает историю пилота Пита Митчелла по прозвищу Мэверик (Том Круз) — настоящего аса в своём деле. Ему поручают подготовить к особому заданию команду лётчиков, в которой оказывается сын его лучшего друга, который давным-давно погиб.

Фильмы,Мэверик,Том Круз,
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