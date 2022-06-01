Том Круз поблагодарил зрителей за сборы «Топ Ган: Мэверик»

Фильм «Топ Ган: Мэверик» с первых выходных начал покорять кинотеатры, уже собрал более $ 250 млн и стал лучшей премьерой в карьере Тома Круза. Картина также побила 15-летний рекорд «Пиратов Карибского моря: На краю света», собрав за первые выходные в США $ 156 млн в День поминовения.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Конечно, актёр не мог пройти мимо невероятно важной для себя новости. Он поблагодарил всех зрителей в своём «твиттере», благодаря которым «Мэверик» добился сразу нескольких впечатляющих результатов.

Спасибо всем, кто посмотрел «Топ Ган: Мэверик» и помог сделать этот уикенд историческим.