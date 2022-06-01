Что такое “крик Вильгельма” и где его можно услышать

Классическое производство фильма происходит в несколько этапов. Важно не только отснять материал, но и грамотно озвучить его, чтобы зритель не захотел прервать просмотр в первые пять минут. К этой работе привлекают саунд-дизайнеров. Сегодня “Рамблер” расскажет об одном таком профессионале, который создал звуковую пасхалку, кочующую из фильма в фильм на протяжении 46 лет.

Фото: Кадр из фильма "Звездные войны" Кадр из фильма "Звездные войны"

Бен Бертт работал над озвучкой “ВАЛЛ-И” (2008), “Инопланетянина” (1982), серией фильмов о приключениях Индианы Джонса. А в 1976 году он сотрудничал с режиссером культовой медиафраншизы “Звездные войны”. Работа над первым фильмом шла тяжело. Когда появилась первая рабочая версия “Звездных войн”, Френсис Коппола, Брайан Де Пальма и Стивен Спилберг раскритиковали ее.

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Дорабатывать “черновик” пригласили целую команду специалистов. За звуковое оформление взялся Бен Бертт. Дойдя до сцены боя со штурмовиками, саунд-дизайнер принялся изучать собственные архивы сэмплов из разных картин. Бертт вспомнил о солдате Вильгельме из вестерна The Charge at Feather River (1953). Точнее, о его отчаянном крике в момент, когда в героя попадает стрела индейца.

Кадр из фильма The Charge at Feather River

В фильме “Звездные войны: Новая надежда” с этим криком падает безымянный штурмовик. А в следующем эпизоде саги (“Империя наносит ответный удар”) звук использовали уже дважды. Так Бен Бертт умудрился сделать крик Вильгельма модной пасхалкой всех причастных к саунд-дизайну специалистов. Отчаянный вопль стал кочевать из фильма в фильм. Вы можете услышать его в картинах:

“Индиана Джонс и храм судьбы” (1984)

“Говард Утка” (1986)

“Красавица и Чудовище” (1991)

“Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины” (2003)

“Джанго Освобожденный” (2012)

И многих других.

Кстати, позднее стало известно, что в The Charge at Feather River, где крик использовался впервые, добавили готовый сэмпл, записанный актером. Об это Бертт узнал, порывшись в архивах Warner Bros.