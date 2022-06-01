Что смотреть: главные фильмы перестройки

Эпоха перестройки в кино - это время между свободой режиссеров, освободившихся от цензуры, и затяжным кризисом 90-х в индустрии. Тогда начали снимать жестокие и радикальные фильмы. Рассказываем о главных картинах этого периода.

Фото: Кадр из фильма "Интердевочка" Кадр из фильма "Интердевочка"

"Асса"

Кадр из фильма "Асса"

Культовый фильм Сергея Соловьева о любви медсестры и контркультурщика. Режиссер снял свободную и романтичную картину о конфликте бунтарского молодого поколения, требующего перемен, и застойных взрослых.

"Курьер"

Фильм Карена Шахназарова о влюбившемся в профессорскую дочку курьере. Выпускник школы Иван разносит газеты и прожигает последние дни перед уходом в армию: спорит со взрослыми, играет в карты и пьет французские духи.

"Маленькая Вера"

Еще одно перестроечное кино - "Маленькая Вера" Василия Пичула. Девушка из обычной провинциальной семьи только окончила школу и проводит все свое время на дискотеках и с бутылкой вина в подворотне, пока не встречается со студентом, выросшим в противоположной ее среде.

"Интердевочка"

Кадр из фильма "Интердевочка"

Один из самых известных фильмов этого периода. Героиня Елены Яковлевой днем работает медсестрой, а ночью продает свое тело за деньги. Она мечтает выйти замуж за иностранца и уехать за границу.

"Господин оформитель"