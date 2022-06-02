В прокат вышел мультфильм «Коати. Легенда джунглей»

На российские большие экраны вышла семейная мультипликационная картина «Коати. Легенда джунглей», режиссером которой выступил мексиканец Родриго Перес-Кастро («Ледниковый период 5», «Книга жизни», «Рио 2», «Тарзан 2: Начало легенды»). Над сценарием трудились Лигиа Виллалобос и Алан Резник («Остров отчаянных героев»). Продюсированием занимались Питер Деномм, Марк Энтони («Гнев», «Путь Карлито», «Воскрешая мертвецов», «Хакеры») и Луис Балагер.

В таинственных джунглях Амазонии обитают самые удивительные животные. Среди них — обаятельный и очень храбрый коати по имени Начи. Собрав своих верных друзей — прекрасную бабочку и непоседливого лягушонка Пако, он отправится в захватывающее приключение. Вместе им предстоит остановить землетрясение, разгадать загадку бушующего вулкана, спасти жителей джунглей от коварной змеи и доказать, что героем может стать каждый.