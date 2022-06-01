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2 часа назад

9 июня в прокат выходит драма "Американская "мечта" от продюсеров "Манчестер у моря"

Inc-News

9 июня в прокат выходит драма "Американская "мечта" от продюсеров "Манчестер у моря"Картина "Американская "мечта" обладает несколькими призами: Венецианского кинофестиваля в номинации "Лучшая режиссура, монтаж и художественная постановка" и приза кинофестиваля SXSW в номинации "Лучший художественный фильм".

В прокат выходит драма "Американская "мечта"
Фото: Inc-NewsInc-News

С 9 июня 2022 года в кинотеатральный прокат выходит драма "Американская "мечта" от продюсеров "Манчестер у моря" и "Призрачная красота", которая рассказывает историю матери и дочери, которые в поисках лучшей жизни покидают свой подземный дом зимней ночью.

«В то время как Хелд потрясающе вжилась роль попавшей в сложную жизненную ситуацию женщины, вынужденной материнскими инстинктами защищать свою дочь от сурового мира, Фармер – истинное открытие этого фильма, продемонстрировала, пожалуй, самую чувственную и утонченную детскую актёрскую игру с тех времен, как Куавенжане Уоллис блистала на экране в драме "Звери дикого Юга"»,

– отметил автор портала IndieWire.

А портал The Playlist написал о данной ленте следующие слова:

«В Американской "мечте" есть эфемерная сказочная трагичность, Никки и Литтл разделяют особую связь и секрет о ”своих крыльях", метафорической истории, которую она рассказывает своей дочери о надежде и огнях над землей, которые однажды могут принести им всем удачу. Здесь мало надежды, оптимизма или лучей света, но, проливая яркий и непоколебимый свет на маргиналов, Хелд и Джордж продемонстрировали захватывающий дебют, который, безусловно, позиционирует их как тех, за кем стоит наблюдать в будущем».

Фильмы,Американская мечта,Призрачная красота,Манчестер у моря,Куавенжане Уоллис,
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