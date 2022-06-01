В прокат выходит драма "Американская "мечта"

«В Американской "мечте" есть эфемерная сказочная трагичность, Никки и Литтл разделяют особую связь и секрет о ”своих крыльях", метафорической истории, которую она рассказывает своей дочери о надежде и огнях над землей, которые однажды могут принести им всем удачу. Здесь мало надежды, оптимизма или лучей света, но, проливая яркий и непоколебимый свет на маргиналов, Хелд и Джордж продемонстрировали захватывающий дебют, который, безусловно, позиционирует их как тех, за кем стоит наблюдать в будущем».