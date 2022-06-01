В прокат выпустят фильм "Хиросима, любовь моя" 1959 года

2 июня в российский прокат выйдет фильм Алена Рене 1959 года "Хиросима, любовь моя" с Эммануэль Ривой и Эидзи Окадой в главных ролях. Выход картины приурочен к 100-летию со дня рождения режиссера.

Сюжет рассказывает о короткой любви французской киноактрисы (Рива) и японского архитектора (Окада) в послевоенной Хиросиме. На героев давит груз прошлого, с которым им приходится ежедневно справляться. Кинокартина должна была побороться за "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале 1959 года, однако фильм сняли с конкурса, так как в то время тема атомных бомб была под запретом. Тем не менее, "Хиросима, любовь моя" получила приз Международной федерации кинопрессы, номинировалась на "Оскар" за лучший сценарий и стала классикой французской "новой волны".