Какие зарубежные фильмы можно сейчас посмотреть в кино

Выбор новых фильмов в российских кинотеатрах сейчас небольшой. Большая часть проката - это старые картины. Например, "Зеркало" и "Сталкер" Тарковского, "Игла" с Цоем в главной роли, "Я шагаю по Москве", "Основной инстинкт", - список большой. Посмотреть нового "Доктора Стрэнджа", к сожалению, не получится. Тем не менее, есть и другие новые зарубежные фильмы, доступные для россиян в кино. Подробнее о них - в материале "Рамблера".
Это снятый в Великобритании фильм со Стивеном Грэмом в главной роли о вечере в ресторане, когда все пошло не так. Действие происходит в Лондоне в канун Рождества. Параллельно с пиковой нагрузкой к ним в заведение приходит проверка, ресторанный критик, а инвестор требует вернуть деньги. Со всем этим пытается справиться шеф-повар ресторана.
Это криминальный триллер от сценариста "Таксиста". Наемный убийца по прозвищу Иезуит после выхода из тюрьмы мстит обидчикам за смерть жены и похищение сына. Фильм вышел в прокат 27 мая.
Это ремейк бельгийского фильма 2003 года "Воспоминания об убийце". Профессиональный киллер Алекс Льюис обнаруживает, что стал мишенью и ФБР, и бывшего босса после того, как отказался выполнять задание для опасной преступной организации. В фильме снялись Лиам Нисон, Гай Пирс, Моника Беллуччи. Премьера состоялась 12 мая.