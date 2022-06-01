Какие зарубежные фильмы можно сейчас посмотреть в кино

Выбор новых фильмов в российских кинотеатрах сейчас небольшой. Большая часть проката - это старые картины. Например, "Зеркало" и "Сталкер" Тарковского, "Игла" с Цоем в главной роли, "Я шагаю по Москве", "Основной инстинкт", - список большой. Посмотреть нового "Доктора Стрэнджа", к сожалению, не получится. Тем не менее, есть и другие новые зарубежные фильмы, доступные для россиян в кино. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Флешбэк" Кадр из фильма "Флешбэк"

"Точка кипения"

Кадр из фильма "Точка кипения"

Это снятый в Великобритании фильм со Стивеном Грэмом в главной роли о вечере в ресторане, когда все пошло не так. Действие происходит в Лондоне в канун Рождества. Параллельно с пиковой нагрузкой к ним в заведение приходит проверка, ресторанный критик, а инвестор требует вернуть деньги. Со всем этим пытается справиться шеф-повар ресторана.

"Святым тут не место"

Кадр из фильма "Святым тут не место"

Это криминальный триллер от сценариста "Таксиста". Наемный убийца по прозвищу Иезуит после выхода из тюрьмы мстит обидчикам за смерть жены и похищение сына. Фильм вышел в прокат 27 мая.

"Флешбэк"

Кадр из фильма "Флешбэк"