4 детектива, которые натренируют мозг

Пока одни смотрят фильмы, чтобы посмеяться, отдохнуть и просто расслабиться, другие, напротив, отдают предпочтение запутанным сюжетам.
Подробнее о картинах-головоломках, которые не оставят равнодушными фанатов детективов – в материале "Рамблера".
Семь будущих агентов ФБР находятся на острове и проходят решающий для вступления в должность тест. Новобранцев учат анализировать самые мелкие улики и составлять психологические портреты опасных преступников. Внезапно погибает один из агентов, и теперь остальным предстоит на практике применить свои знания и выяснить, кто убийца среди них.
В середине XX века к частному детективу стучится клиент с просьбой отыскать музыканта Джонни Фэйворита. В 1943 году клиент заключил с артистом контракт, но после войны тот попал в психиатрическую лечебницу, а затем исчез. Детектив начинает расследование, но его омрачает череда внезапных смертей: каждый свидетель после разговора с главным героем погибает.
Леонард одевается в дорогие костюмы и ездит на "Ягуаре", а еще отчаянно пытается найти убийцу своей жены. Но есть одна проблема: герой страдает редкой формой амнезии – он помнит все, что было до убийства, но забывает события 15-минутной давности.
Неонуар по роману Джеймса Эллроя повествует о двух полицейских, которые ненавидят друг друга, но вынуждены вместе расследовать одно запутанное дело. В свое время картина получила два "Оскара" – за лучший адаптированный сценарий и лучшую женскую роль второго плана.