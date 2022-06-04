Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+29° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
45 минут назад

4 детектива, которые натренируют мозг

Мира Маркина

Пока одни смотрят фильмы, чтобы посмеяться, отдохнуть и просто расслабиться, другие, напротив, отдают предпочтение запутанным сюжетам.

4 детектива, которые натренируют мозг
Фото: Кадр из фильма "Охотники за разумом"Кадр из фильма "Охотники за разумом"

Подробнее о картинах-головоломках, которые не оставят равнодушными фанатов детективов – в материале "Рамблера".

"Охотники за разумом", 2004

Кадр из фильма "Охотники за разумом"

Семь будущих агентов ФБР находятся на острове и проходят решающий для вступления в должность тест. Новобранцев учат анализировать самые мелкие улики и составлять психологические портреты опасных преступников. Внезапно погибает один из агентов, и теперь остальным предстоит на практике применить свои знания и выяснить, кто убийца среди них.

"Сердце ангела", 1987

Кадр из фильма "Сердце ангела"

В середине XX века к частному детективу стучится клиент с просьбой отыскать музыканта Джонни Фэйворита. В 1943 году клиент заключил с артистом контракт, но после войны тот попал в психиатрическую лечебницу, а затем исчез. Детектив начинает расследование, но его омрачает череда внезапных смертей: каждый свидетель после разговора с главным героем погибает.

"Помни", 2000

Кадр из фильма "Помни"

Леонард одевается в дорогие костюмы и ездит на "Ягуаре", а еще отчаянно пытается найти убийцу своей жены. Но есть одна проблема: герой страдает редкой формой амнезии – он помнит все, что было до убийства, но забывает события 15-минутной давности.

"Секреты Лос-Анджелеса", 1997

Неонуар по роману Джеймса Эллроя повествует о двух полицейских, которые ненавидят друг друга, но вынуждены вместе расследовать одно запутанное дело. В свое время картина получила два "Оскара" – за лучший адаптированный сценарий и лучшую женскую роль второго плана.

Фильмы,Секреты Лос-Анджелеса,Ягуар,Охотники за разумом,Помни,Оскар,Помнить,Джеймс Эллрой,ФБР,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители