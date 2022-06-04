4 детектива, которые натренируют мозг

Пока одни смотрят фильмы, чтобы посмеяться, отдохнуть и просто расслабиться, другие, напротив, отдают предпочтение запутанным сюжетам.

Фото: Кадр из фильма "Охотники за разумом" Кадр из фильма "Охотники за разумом"

Подробнее о картинах-головоломках, которые не оставят равнодушными фанатов детективов – в материале "Рамблера".

"Охотники за разумом", 2004

Семь будущих агентов ФБР находятся на острове и проходят решающий для вступления в должность тест. Новобранцев учат анализировать самые мелкие улики и составлять психологические портреты опасных преступников. Внезапно погибает один из агентов, и теперь остальным предстоит на практике применить свои знания и выяснить, кто убийца среди них.

"Сердце ангела", 1987

Кадр из фильма "Сердце ангела"

В середине XX века к частному детективу стучится клиент с просьбой отыскать музыканта Джонни Фэйворита. В 1943 году клиент заключил с артистом контракт, но после войны тот попал в психиатрическую лечебницу, а затем исчез. Детектив начинает расследование, но его омрачает череда внезапных смертей: каждый свидетель после разговора с главным героем погибает.

"Помни", 2000

Леонард одевается в дорогие костюмы и ездит на "Ягуаре", а еще отчаянно пытается найти убийцу своей жены. Но есть одна проблема: герой страдает редкой формой амнезии – он помнит все, что было до убийства, но забывает события 15-минутной давности.

"Секреты Лос-Анджелеса", 1997