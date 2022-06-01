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2 часа назад

Самый популярный сериал Disney оказался в центре расистского скандала

Inc-News

Лучший старт по количеству просмотров выдал сериал «Оби-Ван Кеноби». Больше всего зрителей стриминговой платформы Disney+.посмотрели сериал «Оби-Ван Кеноби», выдавший лучший старт среди всех проектов компании.

Сериал Disney оказался в центре расистского скандала
Фото: Inc-NewsInc-News

Но вместе с тем эта картина неожиданно попала в скандал после того, как зрители жестко раскритиковали игру чернокожей актрисы Моусес Ингрэм, представшей в сериале в роли главной злодейки.

Ингрэм называли «никудышной актрисой», которой не место в кино. Однако зрительская оценка не понравилась исполнителю главной роли Юэну Макгрегору, которые назвал критиков «расистами».

Казалось бы, где расизм, а где просто недовольство зрителей игрой артистки? Но позднее сама Ингрэм заявила, что на ее страницу в социальных сетях из-за участия в этом сериале начали поступать угрозы и оскорбления именно расистского толка.

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