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2 часа назад

В кинотеатрах России покажут драму "Хиросима, любовь моя"

ТАСС

Один из главных фильмов французской новой волны "Хиросима, любовь моя" (Hiroshima mon amour, 1959) режиссера Алена Рене выйдет на больших экранах почти в 40 городах России. Об этом сообщает пресс-служба компании Russian World Vision.

В кинотеатрах России покажут драму "Хиросима, любовь моя"
Фото: Кадр из фильма "Хиросима, любовь моя"Кадр из фильма "Хиросима, любовь моя"

"3 июня 2022 года кинорежиссер, классик французского киноискусства, Ален Рене отмечает 100-летие. Специально к вековому юбилею режиссера в кинотеатрах выйдет его культовая картина "Хиросима, любовь моя", снятая по сценарию известной французской писательницы Маргерит Дюрас", - рассказали в пресс-службе.

Картина рассказывает о любви французской киноактрисы и японского архитектора в послевоенной Хиросиме. Роли в драме исполнили Эмманюэль Рива и Эидзи Окада. На момент съемок режиссер Ален Рене был документалистом и собирался снимать о Хиросиме документальный фильм, но понял, что передать эмоции и мысли по поводу катастрофы, случившейся во время войны, он сможет только в игровом кино.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Соединенными Штатами в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Картина Рене через судьбы отдельных людей рассматривает последствия разрушительных исторических событий.

Фильм "Хиросима, любовь моя" покажут в российских кинотеатрах на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фильмы,Ален Рене,
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