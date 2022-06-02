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1 час назад

СМИ: режиссёр «Джокера» может стать советником по развитию киновселенной DС

Чемпионат.com

По данным издания The Hollywood Reporter, новый глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав провёл переговоры с режиссёром «Джокера» Тоддом Филлипсом. Топ-менеджер предложил постановщику роль творческого консультанта киновселенной DC из-за невероятного успеха картины с Хоакином Фениксом.

Режиссёр «Джокера» может стать советником по развитию вселенной DС
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Издание отмечает, что Филлипс согласился с предложением главы Warner Bros. — даже несмотря на относительно неглубокие знания о вселенной. Также Заслав планируют назначить сразу несколько руководителей других отделений, включая анимационный раздел Animation и подразделение New Line. Таким образом у компании будет несколько вертикалей, которые будут отчитываться главе корпорации напрямую.

По информации The Hollywood Reporter, Заслав также предложил должность советника компании Алану Хорну, который прямо сейчас работает творческим директором в Disney. Однако тот решил не заключать контракт до тех пор, пока не глава Warner Bros. не назначит руководителей других направлений.

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Фильмы,Дэвид Заслав,Хоакин Феникс,Тодд Филлипс,Walt Disney,
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