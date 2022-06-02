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2 часа назад

Режиссер Грамматиков о съемках фильма «Шла собака по роялю»: «Все герои получались придурковатыми»

Экспресс газета

1 июня режиссеру, актеру и педагогу Владимиру Грамматикову исполнилось 80 лет.

Режжисер о съемках «Шла собака по роялю»: «Герои получались придурковатыми»
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Владимир Александрович совсем не похож на деда, хотя таковым является. Он по-прежнему снимает кино, руководит актерской мастерской во ВГИКе и остается оптимистом.

Грамматиков-старший (его единственный сын, кинорежиссер Егор Грамматиков, женат на актрисе Анне Казючиц) отличается стройностью, хорошей физической формой и, вне всякого сомнения, мужской харизмой. В интервью «ЭГ» он рассказал о конфликте с писательницей Викторией Токаревой во время создания самой знаменитой своей картины «Шла собака по роялю»:

"Больше всего наград я получил за фильм «Шла собака по роялю». Но эта картина – самая трудная в моей жизни. Потратил на нее много сил и нервов. Фильм снят по повести Виктории Токаревой, которая из моего близкого друга едва ли не превратилась в лютого врага. Виктория была категорически недовольна картиной. Дело в том, что когда я начал снимать фильм, то все герои получались придурковатыми. Если в повести это выглядит естественно, то на экране заметно, что герои – люди с отклонениями. Я придумал ход – рассказчика-наблюдателя, который, на мой взгляд, сработал. Но Виктория была очень раздражена, конфликтовала!"

Грамматикову удалось успокоить Токареву. «Я согласился, что картина – плохая, но это не повод для вражды. Сказал, что дружба дороже любого фильма. Так с Викторией мы сохранили добрые отношения. Но сам я считаю свой фильм «Шла собака по роялю» удачей», - признался режиссер.

Семьи Токаревой и Грамматикова связаны с кинематографом. Внук писательницы Петр Тодоровский стал успешным сценаристом и кинорежиссером. Сын Владимира Грамматикова Его Семьи Токаревой и Грамматикова связаны с кинематографом. Внук писательницы Петр Тодоровский стал успешным сценаристом и кинорежиссером. Сын Владимира Грамматикова Его снял 11 фильмов.

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