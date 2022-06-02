Sony Pictures снимет сиквел «Uncharted: На картах не значится»

Фильм занял четвертое место по кассовым сборам в этом году. Это дало продюсерам основания заняться его продолжением.

За три с половиной месяца, прошедшие со дня премьеры, «Uncharted: На картах не значится» заработал $400 миллионов. И несмотря на смешанные отзывы фанатов одноимённой серии видеоигр и кинокритиков, Sony Pictures приняла решение снять сиквел.

Сюжетной основы предостаточно. Игры дают множество подсказок о возможных направлениях развития повествования. В их числе возможное воссоединение Нейтана Дрейка с братом Сэмом, появление главного романтического интереса Нейтана в видеоиграх, телеведущей Елены Фишер, и др.