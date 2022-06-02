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1 час назад

Sony Pictures снимет сиквел «Uncharted: На картах не значится»

Inc-News

Фильм занял четвертое место по кассовым сборам в этом году. Это дало продюсерам основания заняться его продолжением.

Sony Pictures снимет сиквел «Uncharted: На картах не значится»
Фото: Inc-NewsInc-News

За три с половиной месяца, прошедшие со дня премьеры, «Uncharted: На картах не значится» заработал $400 миллионов. И несмотря на смешанные отзывы фанатов одноимённой серии видеоигр и кинокритиков, Sony Pictures приняла решение снять сиквел.

Сюжетной основы предостаточно. Игры дают множество подсказок о возможных направлениях развития повествования. В их числе возможное воссоединение Нейтана Дрейка с братом Сэмом, появление главного романтического интереса Нейтана в видеоиграх, телеведущей Елены Фишер, и др.

Судя по событиям первого фильма, создатели франшизы не собираются четко придерживаться линии повествования отдельно взятой серии видеоигр. Они планируют свободно интерпретировать их содержание и улучшать с кинематографической точки зрения.

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