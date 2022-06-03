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2 часа назад

«Три кота» выходят на большие экраны

Sostav.ru

Полнометражную адаптацию популярного мультсериала покажут в кино.

«Три кота» выходят на большие экраны
Фото: Sostav.ruSostav.ru

В кинопрокат выходит полнометражная серия «Три кота». В отсутствие релизов голливудских мейджоров мультфильмом планируется во многом поддержать киноотрасль.

«Три кота» остались верны своей детской аудитории, рейтинг мультфильма — 0+. На этот раз кошачье семейство полетит на авиалайнере к морю, где их ждут приключения и встречи с новыми друзьями. На официальном канале СТС Kids уже опубликован тизер анимационного фильма.

«Три кота» — мультсериал производства «Студии Метрафильмс», дебютировавший на СТС в 2015 году. Сериал пользуется популярностью не только в России, но и за рубежом. В 2018 году «СТС Медиа» продала права на выпуск товаров под брендом «Три кота» международному издательству Egmont, которое теперь выпускает книги, альбомы, раскраски с изображениями персонажей мультфильма.

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