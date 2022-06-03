«Три кота» выходят на большие экраны

Полнометражную адаптацию популярного мультсериала покажут в кино.

В кинопрокат выходит полнометражная серия «Три кота». В отсутствие релизов голливудских мейджоров мультфильмом планируется во многом поддержать киноотрасль.

«Три кота» остались верны своей детской аудитории, рейтинг мультфильма — 0+. На этот раз кошачье семейство полетит на авиалайнере к морю, где их ждут приключения и встречи с новыми друзьями. На официальном канале СТС Kids уже опубликован тизер анимационного фильма.