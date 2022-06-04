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51 минуту назад

Режиссер Переверзев раскрыл новые детали съемок фильма "Брат-3"

Газета.Ruиещё 2

Режиссер, сценарист и продюсер Валерий Переверзев рассказал о подробностях съемок своего фильма «Брат-3». В подкасте «Сережа и микрофон» он объяснил, почему картине дали такое название. По словам Переверзева, инвестор заметил сходство сценария ленты с сюжетом дилогии Алексея Балабанова.

Режиссер Переверзев раскрыл новые детали съемок фильма "Брат-3"
Фото: YouTubeYouTube

«Инвестор посмотрел материалы со съемок и сказал: «Слушай, это же чистая братовщина! Если ты назовешь фильм «Брат-3», я дам тебе денег». Так в итоге и решили поступить», — заявил режиссер.

Он также сообщил, что в «Брате-3» снялись звезда «Кадетства» Павел Бессонов, финалист четвертой «Фабрики звезд» Антон Зацепин и актер Эрик Робертс. Дата премьеры пока неизвестна. По словам Переверзева, на роль бомжа он хотел бы пригласить основателя компании SpaceX Илона Маска.

Ранее Переверзев рассказал «Газете.Ru», что в фильме «Брат-3» снимутся американский актер из «Пилы» Костас Мэндилор, рэпер Птаха, актер Василий Карпенко, сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин и близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, известные по советскому телефильму «Приключения Электроника».

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