7 полнометражных мультфильмов лета-2022

Где лето, там и его новинки. Что посмотреть на большом экране всей семьёй? Тлум.Ру рассказывает о 7 полнометражных мультфильмах сезона.

Фото: tlum.ru tlum.ru

№ 1: «Три кота и море приключений»

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Дата выхода: 1 июня

Студия: Метрафильмс (Россия)

О чём: герои мультсериала «Три кота» всем семейным составом отправляются на летний отдых, который проведут на морском курорте. Веселье, новые друзья и почти наверняка мелкие неприятности найдут всех.

Дата выхода: 1 июня

Студия: Latin We + Los Hijos de Jack + Upstairs (Мексика, США)

О чём: джунгли Амазонии населены разными видами животных, среди которых полной одиночкой себя ощущает коати Начи. Его ждёт путь становления героя, когда природа и её жители встречаются с множеством опасностей.

Дата выхода: 9 июня

Студия: КиноАтис + Кинокомпания CTB / СТВ (Россия)

О чём: Кощей неудачник-ловелас. Желая окольцеваться с прекрасной дамой, он применяет разные способы: похищает, в лягушек превращает, запугивает. Не везёт ему, вот уж точно. Параллельно с его неудачами богатырша Варвара попадает под зоркий взгляд царя Гороха. Если чья-то жизнь заключена в игле, то что заключено в сердце? Неужто любовь…

№ 4: «Mia and Me: Легенда Сентопии»

Дата выхода: 16 июня

Студия: Broadvision Services + Studio 100 Media + Studio B Animation (Германия, Австралия, Бельгия, Индия)

О чём: Сентопия в опасности. Это волшебная страна, населённая удивительными существами, к примеру, феями и единорогами. Девушка Миа через книгу попадает туда и намеревается всё исправить.

№ 5: «Влюблённые в небеса»

Дата выхода: 7 июля

Студия: Telecom Animation Film Company Ltd. (Япония)

О чём: героиня Тамаки Цуру когда-то активно занималась различными видами спорта. Постепенно желание преуспевать в этой сфере жизни её покинуло, энтузиам был направлен на отношения. Цуру предстоит вернуться к занятиям, она становится участницей планерного клуба.

№ 6: «Побег из космоса»

Дата выхода: 7 июля

Студия: Fantawild Animation (Китай)

О чём: герой мультсериала «Медведи-соседи» Брэмбл сталкивается с внеземными технологиями прямо в своём лесу. И странный инопланетный кот тоже там. Встреча знаменательная — на них начинается охота.

Дата выхода: 28 июля

Студия: 7 Bucks Productions + Warner Bros. Animation + DC Entertainment (США)