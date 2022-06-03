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22 минуты назад

В России вышел боевик «Вендетта. Банды Атланты»

Моя Москва.онлайн

В отечественный прокат вышел американский экшен-триллер «Вендетта. Банды Атланты», роли в котором исполнили голливудский актёр Брюс Уиллис («Криминальное чтиво», «Шестое чувство», «Счастливое число Слевина», «Пятый элемент», «Крепкий орешек», «Петля времени», «Детективное агентство «Лунный свет»), обладатель премии «Золотой глобус», и боксёр-профессионал Майк Тайсон («Чемпионы», «Ип Ман 3», «Мальчишник в Вегасе», «Правда Майка Тайсона», «Тайсон»).

В России вышел боевик «Вендетта. Банды Атланты»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Бывший морской пехотинец Уильям Дункан теряет 16-летнюю дочь Кэт: она становится случайной жертвой разборок уличных банд. Пока полиция бездействует, отец берёт правосудие в свои руки и расправляется с виновным. Убитый оказывается сыном Донни Феттера, крупного мафиози, и Дункан попадает в эпицентр противостояния бандитских группировок Атланты.

Сценаристом и режиссёром проекта выступил Джаред Кон («Кто не спрятался…», «Малолетка», «Бадди Хатчинс», «Стая», «Злая няня»), который ранее уже работал с Брюсом Уиллисом. Продюсированием занимались Амар Балагган, Кори Лардж («Разные вещи») и Росс Мразек («Последнее слово»).

Мировая премьера фильма состоялась 17 мая 2022 года. Роли в ленте также исполнили Клайв Стэнден, Тео Росси, Томас Джейн, Мэдди Николс, Джеки Мур, Лорен Бульоли, Курт Юе и Эрик Борк.

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