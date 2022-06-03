В России вышел боевик «Вендетта. Банды Атланты»

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Бывший морской пехотинец Уильям Дункан теряет 16-летнюю дочь Кэт: она становится случайной жертвой разборок уличных банд. Пока полиция бездействует, отец берёт правосудие в свои руки и расправляется с виновным. Убитый оказывается сыном Донни Феттера, крупного мафиози, и Дункан попадает в эпицентр противостояния бандитских группировок Атланты.

Сценаристом и режиссёром проекта выступил Джаред Кон («Кто не спрятался…», «Малолетка», «Бадди Хатчинс», «Стая», «Злая няня»), который ранее уже работал с Брюсом Уиллисом. Продюсированием занимались Амар Балагган, Кори Лардж («Разные вещи») и Росс Мразек («Последнее слово»).