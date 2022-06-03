В прокат вышел «Волк» с Джорджем МакКеем и Лили-Роуз Депп

Джейкоб — волк, запертый в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими пациентами, испытывает на себе жестокие методы лечения. Однако всё меняется после знакомства с таинственной Дикой Кошкой, которая помогает герою обрести уверенность.