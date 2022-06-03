В прокат вышел «Волк» с Джорджем МакКеем и Лили-Роуз Депп

В российский прокат вышел триллер «Волк», главные роли в котором исполнили Лили-Роуз Депп («Бивень», «Танцовщица», «Честный человек», «Король Англии», «Тихая ночь», «Поколение Вояджер»), 23-летняя дочь голливудского актёра Джонни Деппа, и Джордж Маккэй («1917», «Капитан Фантастик», «Где соприкасаются руки», «Мальчики возвращаются», «Изгой», «11.22.63», «Офелия», «Обитель теней», «Гордость», «Птичья песня», «Цунами», «Джонни и бомба», «Питер Пэн»), обладатель Пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.
Джейкоб — волк, запертый в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими пациентами, испытывает на себе жестокие методы лечения. Однако всё меняется после знакомства с таинственной Дикой Кошкой, которая помогает герою обрести уверенность.
Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто в 2021 году. Сценаристом и режиссёром ленты выступила Натали Бьянчери («Ночной»). Продюсированием занимались Джесси Фиск, Джейн Дулан и Эйлиш Брекен («Юные преступники»). Роли в фильме также исполнили Пэдди Консидайн, Терри Нотари, Фионн О’Ши, Айлин Уолш, Мартин МакКанн, Лола Петтикрю, Сенан Дженнингс и Хэлен Биэн.