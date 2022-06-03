Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
58 минут назад

В прокат вышел «Волк» с Джорджем МакКеем и Лили-Роуз Депп

Моя Москва.онлайн

В российский прокат вышел триллер «Волк», главные роли в котором исполнили Лили-Роуз Депп («Бивень», «Танцовщица», «Честный человек», «Король Англии», «Тихая ночь», «Поколение Вояджер»), 23-летняя дочь голливудского актёра Джонни Деппа, и Джордж Маккэй («1917», «Капитан Фантастик», «Где соприкасаются руки», «Мальчики возвращаются», «Изгой», «11.22.63», «Офелия», «Обитель теней», «Гордость», «Птичья песня», «Цунами», «Джонни и бомба», «Питер Пэн»), обладатель Пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

В прокат вышел «Волк» с Джорджем МакКеем и Лили-Роуз Депп
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Джейкоб — волк, запертый в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими пациентами, испытывает на себе жестокие методы лечения. Однако всё меняется после знакомства с таинственной Дикой Кошкой, которая помогает герою обрести уверенность.

Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто в 2021 году. Сценаристом и режиссёром ленты выступила Натали Бьянчери («Ночной»). Продюсированием занимались Джесси Фиск, Джейн Дулан и Эйлиш Брекен («Юные преступники»). Роли в фильме также исполнили Пэдди Консидайн, Терри Нотари, Фионн О’Ши, Айлин Уолш, Мартин МакКанн, Лола Петтикрю, Сенан Дженнингс и Хэлен Биэн.

Фильмы,Цунами,Где соприкасаются руки,Капитан Фантастик,Изгой,Питер Пэн,Волк,Танцовщица,Гордость,Бивень,Обитель теней,Питер Пэн,Мартин Макканн,Джордж Маккэй,Лили-Роуз Депп,Джонни Депп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители