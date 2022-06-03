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1 час назад

Эмбер Херд сыграет в двух фильмах после поражения в суде

Даша Краснова

Актриса Эмбер Херд снимется в кино после проигрыша в суде по делу о клевете против Джонни Деппа. Об этом сообщает The Mirror.

В будущем с участием актрисы выйдут сразу две картины. Еще до судебных разбирательств Херд снялась в триллере «В огне», сюжет которого разворачивается в 1890-х годах.

Актриса исполнит главную роль и предстанет в образе психиатра, которая занимается лечением мальчика «со сверхъестественными способностями». Но религиозные жители настроены против. Они верят в то, что мальчик одержим дьяволом.

Также Херд также планирует сняться в фильме «Побег из Парижа», который рассказывает об американце в Париже. По сюдету, мужчина влюбляется в модель и попадает в преступный мир моды.

До этого мы рассказывали, что Джонни Депп может вернуться к съемкам в "Пиратах Карибского моря".

Фильмы,Видео,Джонни Депп,
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