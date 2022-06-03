7 главных кинопремьер июня

Драма о школьном буллинге, режиссерский дебют Шарлотты Генсбур, Джордж Маккэй в образе волка и другие кинопремьеры июня.

Фото: eva.ru eva.ru

Невидимый мир

Видео дня

Невидимый мир В своем дебютном полнометражном фильме режиссер и сценарист Лаура Вандел показывает школьную жизнь глазами ребенка, как полосу препятствий, полную несправедливости и жестокого обращения. Главной героиней социальной драмы становится 7-летняя Нора, которая изо всех сил старается наладить отношения со своими одноклассниками, в то время как ее брат Абель подвергается систематическому буллингу со стороны своих сверстников. В попытке защитить брата от насилия, Нора в тайне обращается за помощью к отцу, тем самым усугубив ситуацию. Трогательное исполнение ролей главными героями и чуткое воспроизведение хрупкого мира без взрослых делают эту картину абсолютным must see летнего сезона кинопремьер. Российская премьера: 16 июня

Достучаться до небес

В этом году культовая драма Томаса Яна о дружбе смертельно больных Руди (Ян Йозеф Лиферс) и Мартина (Тиль Швайгер) отмечает 25-летие. В честь этой юбилейной даты картину в России выпускают в повторный прокат. Молодые люди знакомятся в больнице, когда врачи уже списали их со счетов — обоим осталось совсем немного времени. Но когда Мартин узнает, что Руди никогда не видел море, он убеждает его немедленно отправиться на побережье. Так начинается дикое, захватывающее путешествие, которое они действительно могли бы назвать путешествием своей жизни, если бы оно не было последним. По дороге к морю за ними охотится полиция, а также гонятся несколько наемных убийц. Но какое это имеет значение? С каждым днем они становятся все ближе к побережью. Российская премьера: 9 июня

Волк

Джейкоб (Джордж Маккэй), уверенный в том, что он волк, запертый в человеческом теле, наделяет себя повадками, присущими дикому зверю. Родители в ужасе отправляют его на лечение в специализированную клинику, где он подвергается экстремальным формам «лечебной» терапии и знакомится с таинственной Дикой Кошкой (Лили-Роуз Депп). Постепенно их дружба перерастает в серьезное увлечение и заставляет Джейкоба встать перед выбором: откажется ли он от своего истинного «я» ради любви? Российская премьера: 2 июня

Ненастоящий папа

В центре сюжета продюсер популярного ток-шоу Дэвид — 45-летний холостяк, прочно вцепившийся в свою свободу. Единственная долгосрочная связь у него с 9-летним сыном Бенито, плодом непродолжительной интрижки. Связанный скорее юридическими обязательствами, чем привязанностью, он всегда воспринимал Бенито как обузу в своей жизни. Ситуация переворачивается с ног на голову, когда в разгар ссоры с матерью Бенито Сильвиной он узнает, что Бенито на самом деле не его сын. Вскоре после этой сенсационной новости Сильвина умирает, а Дэвид решается рассказать Бенито правду. Напоследок мальчик просит помочь ему найти его настоящего отца. Поиски приведут эту парочку к дилемме, гораздо более серьезной, чем та, с которой они намеревались справиться. Российская премьера: 16 июня

Джейн глазами Шарлотты

В своем режиссерском дебюте актриса и певица Шарлотта Генсбур создает мудрый и удивительный документальный портрет своей матери — Джейн Биркин. Биркин известна по главной роли в артхаусных фильмах и своим романом с Сержем Генсбуром, с которым она выпустила хитовый альбом, прежде чем начать свою сольную певческую карьеру. Фильм состоит из архивных видеозаписей, задушевных бесед между родителем и ребенком на самые разные темы и их разных воспоминаний об общем прошлом. Российская премьера: 23 июня

Главная роль

Бизнесмен-миллиардер в поисках славы и социального престижа решает снять уникальный, новаторский фильм, который должен оставить свой след в кинематографе. Для достижения этой цели он нанимает лучших из лучших: известного режиссера Лолу Куэвас (Пенелопа Крус) и двух актеров — голливудскую звезду Феликса Риверо (Антонио Бандерас) и стареющего театрального актера Ивана Торреса (Оскар Мартинес), которые могут похвастаться не только огромным талантом, но и еще большим эго. Подвергаясь серии эксцентричный испытаний со стороны Лолы, Феликс и Иван пытаются сработаться на съемочной площадке. Российская премьера: 30 июня

Пропавшая