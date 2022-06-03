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36 минут назад

Актриса Чехова рассказала о новом фильме «Звёзды мне укажут путь»

RT на русском

Актриса Алёна Чехова рассказала о новом фильме «Звёзды мне укажут путь».

Актриса Чехова рассказала о новом фильме «Звёзды мне укажут путь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это интересная история о маленькой девочке, родившейся у молодых людей. Родителей играю я и Ваня Соловьёв. Когда ребёнок родился, никто не был готов к этому. Муж — неудавшийся музыкант, который зарабатывает тем, что катается по побережью Крыма, пытается заработать какие-то деньги. А моя героиня трудится фельдшером на скорой помощи», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По сюжету, девочка выигрывает конкурс и должна ехать в Москву, причём дорогу необходимо оплатить родителям.

«Мы расстаёмся, и у дочки начинается аллергическая астма, она постоянно носит перчатки, потому что боится микробов… Трогательная картина, которая сейчас была представлена на международном кинофестивале «От всей души» памяти Валентины Леонтьевой в Ульяновске», — сообщила Чехова.

Она выразила надежду, что у фильма и в дальнейшем будет яркая фестивальная жизнь и зрительская любовь.

Фильмы,Валентина Леонтьева,Алена Чехова,
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