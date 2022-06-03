Актриса Чехова рассказала о новом фильме «Звёзды мне укажут путь»

«Это интересная история о маленькой девочке, родившейся у молодых людей. Родителей играю я и Ваня Соловьёв. Когда ребёнок родился, никто не был готов к этому. Муж — неудавшийся музыкант, который зарабатывает тем, что катается по побережью Крыма, пытается заработать какие-то деньги. А моя героиня трудится фельдшером на скорой помощи», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.