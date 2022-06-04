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1 час назад

Раскрыты подробности съемок «Брата-3»

Мослента

Подробности съемок фильма «Брат-3» в подкасте «Сережа и микрофон» раскрыл режиссер, сценарист и продюсер Валерий Переверзев.

Раскрыты подробности съемок «Брата-3»
Фото: МослентаМослента

«Инвестор посмотрел материалы со съемок и сказал: "Слушай, это же чистая братовщина! Если ты назовешь фильм "Брат-3", я дам тебе денег". Так в итоге и решили поступить»,

— рассказал Переверзев о том, как вознико название картины.

Съемки фильма начались в 2021 году. В них задействованы Владимир и Юрий Торсуевы, ранее исполнившие главные роли в «Приключениях Электроника», Павел Бессонов из «Кадетства», рэпер Птаха, финалист «Фабрики звезд» Антон Зацепин, известный по серии фильмов «Пила» американский актер Костас Мэндилор и старший брат Джулии Робертс, актер Эрик Робертс.

После выхода первого тизера на Переверзева вылилась волна негодования от поклонников популярной дилогии Алексея Балабанова. Однако о смене названия нового фильма речи пока не идет. Дата выхода картины еще не назначена.

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