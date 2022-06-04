Съемкам третьей части «Трона» помешали «Звездные войны»

Я был близок к этому в 2015 году, но Disney отклонили идею. К 2015 студия была уже другой. Когда я делал «Трон: Наследие», у них не было Marvel, у них не было «Звездных войн». Мы были их игрой в фэнтези и научную фантастику. А как только у вас появляются другие вещи под вашим зонтиком, имеет смысл вложить свои деньги в уже известную интеллектуальную собственность, а не в странного студента-искусствоведа.