Съемкам третьей части «Трона» помешали «Звездные войны»

Режиссер Джозеф Косински планировал создать продолжение популярного фильма. Картина «Трон: Наследие», сиквел фантастической ленты 1982 года «Трон», в 2010 году стала стартом карьеры Джозефа Косински. Фильм по достоинству оценили зрители и режиссер задумывал снять продолжение под названием «Трон: Вознесение». Однако, проект так и остался нереализованным. В интервью изданию Vulture Косински объяснил, что помешало ему осуществить свою идею.
Я был близок к этому в 2015 году, но Disney отклонили идею. К 2015 студия была уже другой. Когда я делал «Трон: Наследие», у них не было Marvel, у них не было «Звездных войн». Мы были их игрой в фэнтези и научную фантастику. А как только у вас появляются другие вещи под вашим зонтиком, имеет смысл вложить свои деньги в уже известную интеллектуальную собственность, а не в странного студента-искусствоведа.
— сказал режиссер.
При этом Косински отметил, что он не в обиде на руководство студии, ведь если бы проект утвердили и он занялся работой над ним, что не снял бы «Дело храбрых» и, возможно, некоторые другие свои фильмы.
Ходят слухи, что режиссер все же не оставляет надежды вернуться к продолжению «Трона», по неподтвержденной информации съемки планируются в 2023 году.
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