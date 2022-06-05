В сеть утек трейлер приквела "Хищника"

Пользователь Twitter опубликовал трейлер фильма "Добыча" — приквела культового боевика "Хищник" с Арнольдом Шварценеггером 1987 года. На видео видно, как замаскированный пришелец охотится на соплеменников главной героини. Действие фильма разворачивается в период Гражданской войны в США.

Девушка-команч Нура, вопреки обычаю индейского племени хочет стать воином. В пути она спасается от преследования медведя, который на ее глазах неожиданно становится жертвой невидимого пришельца. Теперь ей предстоит собрать группу воинов, чтобы противостоять Хищнику, впервые оказавшемуся на Земле. Режиссером будущего survival-хоррора выступил Дэн Трахтенберг. Сценарий написал Патрик Эйсон.