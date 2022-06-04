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1 час назад

Вышел трейлер документального фильма "Чернобыль: Утраченные записи"

Газета.Ru

HBO Documentary Films выпустил трейлер предстоящего документального фильма "Чернобыль: Утраченные записи", онлайн-релиз которого назначен на 22 июня. Автором ленты стал лауреат премии "Эмми" британский кинорежиссер Джеймс Джонс.

Вышел трейлер документального фильма "Чернобыль: Утраченные записи"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Документальный проект состоит из недавно найденных архивных аудио и видеозаписей свидетелей Чернобыльской катастрофы, произошедшей в 1986 году. Обнаруженные записи фиксируют ужас и масштаб произошедшей трагедии.

Также свидетельства очевидцев и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС показывают, какими методами советское правительство пыталось преуменьшить и скрыть масштаб трагедии от своих граждан и остального мира.

Сообщается, что в доке Джонса показаны фрагменты пропагандистских фильмов, которые должны были вызвать у граждан чувство гордости за ядерную программу СССР, не затрагивая ни один из ее недостатков.

В "Чернобыле: Утраченные записи" представлены интервью с шахтером Игорем Ходосовым, пилотом вертолета Игорем Письменским, тогдашним школьником-старшеклассником Александром Сиротой, вдовой пожарного Игоря Игнатенко, Людмилой, генералом Николаем Таракановым, инженером Чернобыльской АЭС Алексеем Бреусом, ликвидаторами Игорем Яцкивом и Николаем Каплином, а также Юрием Самойленко — заместителем главного инженера Чернобыльской станции. У некоторых из этих людей были свои экранные прототипы в сериале HBO "Чернобыль" 2019 года.

Фильмы,Чернобыль,Джеймс Джонс,
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