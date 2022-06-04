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2 часа назад

В прокат вышел фильм «Джулур: Мас-реслинг»

Моя Москва.онлайн

На российские большие экраны вышла спортивная драма «Джулур: Мас-рестлинг», сценаристом и режиссёром которого выступил 34-летний Валентин Макаров («Кэрэл»). Над сюжетом также трудились Мария Находкина («#taptal», «Мой убийца», «Кэрэл») и Дарья Серенко.

В прокат вышел фильм «Джулур: Мас-реслинг»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Джулур — молодой парень, который после службы в армии возвращается в родную деревню в Якутии. Здесь он живёт с пожилой бабушкой и маленькой сестрёнкой Кюннэй. Волею случая Джулур оказывается на праздновании Ысыах, где принимает участие в соревнованиях и открывает в себе талант мас-рестлера. Однако внезапная смерть бабушки перечёркивает все планы на будущее.

Сестрёнку забирают органы опеки, ведь у Джулура нет ни родительских прав, ни постоянной работы. Кюннэй отправляют в детский дом, а их жилье отбирают коллекторы из-за долгов. В поисках Кюннэй и постоянной работы Джулур отправляется в Якутск, где должен состояться крупнейший чемпионат по мас-рестлингу (национальный вид спорта) в Республике. У Джулура появляется цель, и теперь, чтобы вернуть сестру, ему придётся пройти через испытания.

Роли в фильме исполнили Гаврил Менкяров, Нарыйя Лаптева, Иннокентий Луковцев, Роман Дорофеев, Владимир Михалев, Айталина Лавернова, Нюргуяна Маркова, Алдан Готовцев, Александр Кабунов и Софья Баранова. Продюсированием занимались Филипп АбрютинАнатолий Крупнов. Он был»), Оксана Лахно («Ближе, чем кажется») и Иннокентий Луковцев («Кэрэл»). Известно, что «Джулур» — первый якутский проект, получивший поддержку Министерства культуры России.

Фильмы,Дарья Серенко,Гаврил Менкяров,Айталина Лавернова,Иннокентий Луковцев,Анатолий Крупнов,Роман Дорофеев,Филипп Абрютин,Валентин Макаров,Владимир Михалев,Минкультуры России,
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