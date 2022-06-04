В прокат вышел фильм «Джулур: Мас-реслинг»

На российские большие экраны вышла спортивная драма «Джулур: Мас-рестлинг», сценаристом и режиссёром которого выступил 34-летний Валентин Макаров («Кэрэл»). Над сюжетом также трудились Мария Находкина («#taptal», «Мой убийца», «Кэрэл») и Дарья Серенко.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Джулур — молодой парень, который после службы в армии возвращается в родную деревню в Якутии. Здесь он живёт с пожилой бабушкой и маленькой сестрёнкой Кюннэй. Волею случая Джулур оказывается на праздновании Ысыах, где принимает участие в соревнованиях и открывает в себе талант мас-рестлера. Однако внезапная смерть бабушки перечёркивает все планы на будущее.