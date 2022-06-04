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49 минут назад

Авторы третьего "Дэдпула" опровергли слухи о "детском рейтинге" нового фильма

Газета.Ru

Сценаристы двух первых частей франшизы "Дэдпул" Ретт Риз и Пол Верник раскрыли подробности работы над третьей частью. Риз и Верник опровергли ранее появившуюся информацию о том, что компания Disney постарается сделать фильм для семейного просмотра с "детским рейтингом".

Авторы "Дэдпула 3" опровергли слухи о "детском рейтинге" фильма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Дэдпул остается Дэдпулом",

— заявили они в интервью The Hollywood Reporter.

По словам сценаристов, студия поддерживает их творческое видение и не вмешивается в существующий концепт франшизы.

Исключением становятся только некоторые шутки "за гранью", которые их просят немного переписать.

Режиссером третьего "Дэдпула" станет Шон Леви, который уже работал с исполнителем главной роли Райаном Рейнольдсом над фильмами "Главный герой" и "Проект Адам".

Фильмы,Дэдпул,Пол Верник,Райан Рейнольдс,Шон Леви,Walt Disney,
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