Авторы "Дэдпула 3" опровергли слухи о "детском рейтинге" фильма

Сценаристы двух первых частей франшизы "Дэдпул" Ретт Риз и Пол Верник раскрыли подробности работы над третьей частью. Риз и Верник опровергли ранее появившуюся информацию о том, что компания Disney постарается сделать фильм для семейного просмотра с "детским рейтингом".
— заявили они в интервью The Hollywood Reporter.
По словам сценаристов, студия поддерживает их творческое видение и не вмешивается в существующий концепт франшизы.
Исключением становятся только некоторые шутки "за гранью", которые их просят немного переписать.
Режиссером третьего "Дэдпула" станет Шон Леви, который уже работал с исполнителем главной роли Райаном Рейнольдсом над фильмами "Главный герой" и "Проект Адам".