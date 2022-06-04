Звезда "Эйфории" Сидни Суини сыграет с Дакотой Джонсон в спин-оффе "Человека-паука"

Вместе со Сиуни и Джонсон также анонсировано участие в фильме Селесты О'Коннор, наиболее известной по роли Паломы Дэвис в проекте «Села и пики», а также участием в картине «Охотники за привидениями: Наследники». Известно, что Джонсон сыграет главную роль Мадам Паутины, а какие персонажи достанутся Суини и О'Коннор, пока держится в секрете.