Звезда "Эйфории" Сидни Суини сыграет с Дакотой Джонсон в спин-оффе "Человека-паука"

Сидни Суини («Эйфория») и Дакота Джонсон («Арахисовый сокол») присоединились к актерскому составу предстоящему спин-оффу «Человека-паука» — «Мадам Паутина».
Вместе со Сиуни и Джонсон также анонсировано участие в фильме Селесты О'Коннор, наиболее известной по роли Паломы Дэвис в проекте «Села и пики», а также участием в картине «Охотники за привидениями: Наследники». Известно, что Джонсон сыграет главную роль Мадам Паутины, а какие персонажи достанутся Суини и О'Коннор, пока держится в секрете.
Фильм снимет С. Дж. Кларксон, до этого работавшая над сериалами «Декстер» и «Наследники».
Мадам Паутина — женщина-мутант и провидица, страдающая от аутоиммунного нервно-мышечного заболевания. Она прикована к специальному креслу и подключена к системе жизнеобеспечения, напоминающей паутину. Героиня владеет телепатией и может предсказывать будущее. Впервые в комиксах о Человеке-пауке она появилась в начале 80-х.