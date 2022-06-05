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4 часа назад

"Топ Ган: Мэверик" стал самым кассовым фильмом Тома Круза

Катерина Саломе

Вышедший в прокат 24 мая боевик "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли собрал $290 млн. Кинолента стала самым кассовым фильмов в карьере актера. Об этом сообщает Deadline.

Лишь за последнюю пятницу картина режиссера Джозефа Косински собрала $25 млн. А в минувший четверг — $20 млн. По данным EntTelligence, во вторую пятницу проката боевик пришли посмотреть 1,8 млн человек. В результате общее количество зрителей превысило 17 млн.

Ранее мы писали о том, что Том Круз получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.

Фильмы,Видео,Том Круз,
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