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2 часа назад

Музыкант Фрэнк Оушен анонсировал съемки своего дебютного фильма

Inc-News

Музыкант Фрэнк Оушен анонсировал съемки своего дебютного фильма. Даже сценарий к будущей картине Фрэнк написал сам. Американский независимый музыкант заявил, что Фрэнк Оушен собирается снять фильм по собственному сценарию.

Фрэнк Оушен анонсировал съемки своего дебютного фильма
Фото: Inc-NewsInc-News

По его словам, сейчас ведутся переговоры с несколькими киностудиями, потенциально готовыми к сотрудничеству с ним в качестве режиссера.

В случае, если переговоры пройдут успешно, съемки дебютного для музыканта кинопроекта под предварительным названием «Филадельфия» могут стартовать уже осенью этого года.

Стоит отметить, что у Оушена есть некоторый опыт в киноиндустрии. Он написал музыку к нескольким фильмам, а в 2016 году музыкант снял и выпустил видеоальбом Endless, сценарий к которому также написал сам.

Фильмы,Филадельфия,Фрэнк Оушен,
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