Музыкант Фрэнк Оушен анонсировал съемки своего дебютного фильма. Даже сценарий к будущей картине Фрэнк написал сам. Американский независимый музыкант заявил, что Фрэнк Оушен собирается снять фильм по собственному сценарию.
По его словам, сейчас ведутся переговоры с несколькими киностудиями, потенциально готовыми к сотрудничеству с ним в качестве режиссера.
В случае, если переговоры пройдут успешно, съемки дебютного для музыканта кинопроекта под предварительным названием «Филадельфия» могут стартовать уже осенью этого года.
Стоит отметить, что у Оушена есть некоторый опыт в киноиндустрии. Он написал музыку к нескольким фильмам, а в 2016 году музыкант снял и выпустил видеоальбом Endless, сценарий к которому также написал сам.