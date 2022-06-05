Музыкант Фрэнк Оушен анонсировал съемки своего дебютного фильма. Даже сценарий к будущей картине Фрэнк написал сам. Американский независимый музыкант заявил, что Фрэнк Оушен собирается снять фильм по собственному сценарию.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с несколькими киностудиями, потенциально готовыми к сотрудничеству с ним в качестве режиссера.

В случае, если переговоры пройдут успешно, съемки дебютного для музыканта кинопроекта под предварительным названием «Филадельфия» могут стартовать уже осенью этого года.