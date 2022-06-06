Названы лучшие мультфильмы года и их создатели

Лучшей короткометражной картиной по версии Национальной анимационной премии "Икар" стал фильм "Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь" Александра Черногорова, награду за полный метр вручили мультфильму "Ганзель, Гретель и агентство магии" Алексея Цицилина, передает корреспондент ТАСС.

Фото: Кадр из мультфильма "Ганзель, Гретель и агентство магии" Кадр из мультфильма "Ганзель, Гретель и агентство магии"

Церемония награждения лауреатов премии "Икар" состоялась в воскресенье в Москве. Торжественный вечер посвятили 110-летию со дня первого показа мультфильма в России и балетмейстеру Мариинского театра Александру Ширяеву, который создавал сценические постановки, выполненные средствами трюковой кукольной и рисованной анимации задолго до премьеры кукольного мультфильма "Прекрасная Люканида, или Война рогачей и усачей" режиссера Владислава Старевича.

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"Мультики в этом году разные, как и всегда. Чем сильна наша российская анимация – это мощная авторская школа, это очень серьезные студенческие дебютные работы каждый год, которые завоевывают призы на многих фестивалях в разных странах, и все растущая и растущая индустриальная анимация, это сериалы, полнометражные фильмы. Здесь на премии представлен весь срез, вся палитра того, что было сделано за год",

– заявил журналистам перед церемонией директор премии Александр Герасимов.

Главный приз в категории "Короткий метр" получил мультфильм "Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь" Александра Черногорова. Награды за работу над этой картиной также удостоился аниматор Илья Шекиладзе.

"Здесь, правда, очень волнительно. Я очень благодарен и рад, что получил награду",

– сказал аниматор, выразив признательность своим педагогам.

А Александр Черногоров, в свою очередь, поблагодарил всю команду, работавшую над мультфильмом.

Лучшим полнометражным фильмом эксперты назвали картину "Ганзель, Гретель и агентство магии", созданную на воронежской студии Wizart Animation. Лауреатом в номинации "Мастер" стала заслуженный художник РСФСР, художник-мультипликатор Эльвира Маслова. После объявления победителя в этой номинации зал встал и долго аплодировал стоя. Балетмейстер, хореограф, режиссер Владимир Васильев, вручая награду, заявил: "Мне кажется, что можно всю жизнь работать не покладая рук, ног, головы и до обморока, чтобы получить эти удивительные минуты счастья. <…> Когда зал встает и аплодирует тебе – вот это да! И можно назвать этого человека великим". Сама лауреат призналась, что переполнена чувствами.

"Я столько лет проработала в студии, я не припомню, чтобы мультипликатору такой приз вручали. Я совершенно не ожидала такого приема, признания моего скромного труда",

– отметила Маслова.

Другие награды

Лучшим эпизодом стала серия "Здравствуй, мой дневничок!" из мультсериала "Смешарики. Новый сезон", которую снял режиссер Дмитрий Яковенко. "Опыт потрясающий, это команда мечты" – сказал он о своих коллегах, выйдя на сцену. Награду за режиссуру вручили Леониду Шмелькову, автору картины "Огурцы", приз за сценарий к мультфильму "Жизнь-паскуда" получила Варя Яковлева.

В категории "Стартап" отметили проект "Соня и Леня" (фильм "Подкроватье"), авторами идеи которого выступают Арсений Овчинников и Павел Разумов. Лучшим художником назвали Лилю Ниаури, которая работала над мультфильмом "Белый, белый день", созданным на студии "Союзмультфильм". Награду в категории "Композитор" получил Артем Васильев за мультфильм "Мой друг тигр" студии "Союзмультфильм". А лауреатом в номинации "Актер" стал Сергей Маковецкий, озвучивший Князя в картине "Три богатыря и конь на троне".

Лучшим персонажем эксперты назвали главного героя (Льва) мультфильма "Синий лев". Алексей Просвирнин, который работал над картинами "Жизнь-паскуда", "Завтрак для улиток" и "Огурцы", получил приз в номинации "Звукорежиссер". Приз за "Дело" (номинация в области прикладной анимации) вручили Максу Куликову, создавшему ролик для Levi’s. Награды как лучший концепт-художник удостоилась Екатерина Пискарева ("Капризка. Отцы и дети").