Стал известен актерский состав приквела "Майора Грома"

Питер 90-х глазами ребенка Создатели "Трудного детства" — приквела фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" - рассказали, что оригинальный сценарий спешла, придуманный отдельно от существующих комиксов, был написан еще год назад - и изначально задумывался в формате короткого метра.

Но постепенно история (а точнее, предыстория) детства Игоря Грома выросла до фактически полнометражного фильма — хронометраж составит 80 минут. Авторы подчеркивают, что новая часть вселенной Грома будет дополнять первый фильм, но ее также можно будет смотреть отдельно. Режиссер франшизы Олег Трофим, говоря о месте действия спешла, подчеркнул, что родной для Грома Питер 90-х будет иметь узнаваемые приметы того времени, но это все же альтернативная версия Северной столицы, увиденная глазами ребенка.

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"У нас получается сублимат, состоящий из свидетельств эпохи 90-х - начала нулевых, но сам образ Питера будет другим, потому что он будет представлен через детское восприятие маленького Игоря Грома. Мы это называем "взгляд сквозь розовые очки", поэтому в фильме розовый станет ключевым. Более того, какие-то эпизоды снимаются через старые VHS-камеры, наша отсылка к тому времени",

— рассказал Трофим.

Необычным получилось и личное пространство маленького Грома — его квартира, в которой он проживает вместе со своим отцом Константином, тоже майором полиции. Воссозданная на Ленфильме жилплощадь будущего борца со злом почти ничем не отличается от той, которая была в первом фильме. При этом в ней нашлось место ярким атрибутам массовой культуры 90-х: на стенах квартиры есть постеры сериала "Секретные материалы" и боевика "Терминатор", стол усыпан раскрасками и фломастерами, которые дополняет пластмассовая радуга — одна из главных игрушек того времени.

Кто играет маленького Игоря Грома, его отца и героя Киевстонера в детстве До сегодняшнего дня создатели "Трудного детства" не раскрывали подробности о касте будущего фильма. Но теперь карты на столе: юного Игоря Грома играет 14-летний Кай Гетц (укравший зрительские сердца в драме "Скажи ей"), его друга, роль которого в первой части исполнил Киевстонер, — 13-летний Владимир Яганов. Также в сюжет введен папа Игоря Константин Гром, которого сыграл Сергей Марин, знакомый многим по историческим сериалам "Екатерина" и "Собор".

Говоря о проекте, Марин отметил, что "Трудное детство" — больше чем жанровая история. По его словам, это еще и взгляд на становление непростых взаимоотношений отца и сына, на становление Игоря, унаследовавшего многие черты характера своего родителя.

"Это рассказ о становлении и взрослении, о дружбе, принятии и любви. У моего персонажа есть качество, которое я разделяю: стремление делать свою работу предельно честно. В этой роли мне вместе с командой фильма довелось рассказать, в кого Игорь Гром вырастет таким идеалистом - и откуда у него стремление сделать мир лучше",

— поделился Марин.

С ним согласен Кай Гетц, сыгравший Грома-младшего. Кай рассказал, каким увидел своего героя: будущую грозу питерской преступности, но в детстве — хрупкого и ранимого ребенка.

"Маленький Игорь Гром — скромный, не всегда уверенный в себе, но постоянно чем-то рискующий парень. Перед съемками я смотрел "Чумного доктора" и приглядывался к Игорю: каким он стал во взрослом возрасте, как он выражает свои эмоции, какие у него есть фишки и манеры. В "Трудном детстве" мы увидим, как сформировался тот Игорь Гром, какими были его отношения с отцом. Как он пытался быть ближе к нему, как ему это никак не удавалось из-за папиной работы - и как даже одно слово может нарушить шаткое равновесие между ними",

— заявил Гетц.

Также на экране появится Федор Прокопенко — полковник полиции и будущий начальник Игоря Грома. В "Чумном докторе" его сыграл Алексей Маклаков. В "Трудном детстве" же он предстанет в образе не начальника, но коллеги Константина Грома, роль исполнит питерский актер Алексей Ведерников. Где и когда можно будет посмотреть фильм Релиз картины, созданной при поддержке "Кинопоиска", запланирован на предстоящий зимний сезон. Продюсеры фильма Артем Габрелянов и Михаил Китаев отметили, что изначально премьера задумывалась только для показа онлайн — эксклюзивно на "Кинопоиске", но на данный момент они не исключают и кинопрокатной судьбы картины.

Также авторы планируют выпустить отдельный комикс про события "Трудного детства", который поближе познакомит поклонников франшизы с детством Грома-младшего и поможет скрасить ожидание приквела. Помимо этого, Габрелянов и Китаев не исключают международного проката ленты.

"Мы делаем кино, которое живет в прокате не один день, это часть культуры. Есть большая аудитория, проживающая не в России, но говорящая на русском языке, которой важно иметь доступ к русской культуре. Сейчас есть ограничения, но когда картина будет готова, когда будет возможность ее купить и показать, тогда купят и покажут",