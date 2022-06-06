Россияне перечислили любимые в СССР мультфильмы

Любимые в СССР мультфильмы перечислили россияне в социальной сети «ВКонтакте» . К воспоминаниям их побудил пост группы «Мы из СССР — Вспомним лучшее». «По опросам Россиян, мультфильм "Ну, погоди!" является их самым любимым мультфильмом и занимает первое место», — написал автор публикации.

«Мой любимый мультик в детстве был», «Мульт просто супер! Но не нужно его адаптировать на новую реальность. Пусть остается таким как был», «Мультик на все времена и для всех».

«Я любил смотреть "Ну, погоди!" в детстве. Но было всегда Волка жалко и стыдно за него одновременно из-за того, что он постоянно в нелепые ситуации попадает. Тогда я уже знал суть понятия "испанский стыд"», — прокомментировал публикацию один из подписчиков.